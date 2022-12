Man raakt lichtgewond bij vechtpartij in Waalwijk

Heusden houdt miljoenen over, maar heeft die straks ook weer hard nodig

HEUSDEN - De gemeente Heusden houdt dit jaar zo’n 5,4 miljoen euro over. Dat geld ‘verdwijnt’ vrijwel zeker in de gemeentelijke spaarpot. Dat komt goed uit, want de kans is groot dat die nog flink aangesproken moet worden. Bijvoorbeeld voor dure toekomstplannen, zoals de GOL.

5 december