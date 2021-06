Man raakt zwaargewond bij bedrijfsongeval in Waspik

Skaten op asfalt vol scheuren is geen pretje. Maar daar komt een einde aan

23 juni HAARSTEEG/OUDHEUSDEN - Scheuren in het asfalt; verzakte, beschadigde en verouderde toestellen. Er moet hoognodig iets gebeuren op de speellocaties aan de Priemsteeg in Haarsteeg en aan de Margrietstraat in Oudheusden. Want nu verdienen ze niet meer het predicaat ‘heel en veilig'. Heusden liet de jongeren meepraten.