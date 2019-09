Man rijdt onder invloed van drugs en alcohol over parkoers ‘80', meerdere bestuurders rondom evenement gepakt

Theo komt na 20 uur lopen als laatste binnen bij ‘De 80': ‘Opgeven was na hartin­farct geen optie’

16:56 WAALWIJK - Zondagmiddag, een paar minuten voor vier in hartje Waalwijk. Theo Nanlohy uit Best passeert via de catwalk de finish: hij heeft het volbracht, tachtig kilometer afgelegd – net binnen de tijdslimiet van twintig uur.