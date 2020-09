Man schrikt van fietsers en valt met snorscooter in Waalwijk

Géén groter feestje in Drunen, wél in Waalwijk? ‘Gewoon uitleggen, meer kan ik niet doen’

25 september DE LANGSTRAAT - De kans is groot dat in De Langstraat de coronaregels straks niet overal even streng zijn. Een feestje met meer dan vijftig mensen wordt in Heusden verboden, maar mag in buurgemeente Waalwijk wel gewoon worden gehouden. Is dat voor de burgemeesters niet lastig uit te leggen? ,,Ja", zegt de een. ,,We hebben ermee te dealen", zegt een ander.