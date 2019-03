Man stapt op tijd uit zijn brandende auto en komt goed weg in Drunen

Veerponten op elektrici­teit of op waterstof? Het kàn, maar alleen met extra geld

7:03 DE LANGSTRAAT/ ALTENA - Het binnen vijf of tien jaar inruilen van vervuilende dieselmotoren op veerponten voor duurzame alternatieven, kan alléén als daarvoor extra geld komt. Dat stelt Peter Groenestein, voorzitter van Stichting Bergsche Maasveren. Hij ­reageert op de uitkomsten van een onderzoek dat is uitgevoerd onder leiding van Twynstra Gudde, in samenwerking met enkele verenbedrijven, provincies, de ­gemeente Amsterdam en belangenorganisaties.