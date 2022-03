Man uit Waspik licht 'zijn’ defensie voor een kleine zes ton op: ‘Ik heb het vertrouwen ernstig beschaamd’

Video Verdachte (27) doodgescho­ten door politie bij aanhouding in Waalwijk, verdachte in drugsonder­zoek

WAALWIJK - De politie heeft donderdagavond een man doodgeschoten bij het Larixplein in Waalwijk. Het gaat om een 27-jarige man. In een lopend drugsonderzoek kwam de politie de verdachte op het spoor. Het zou gaan om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een vriend van de man meldt dat hij uit Dordrecht komt.

18 maart