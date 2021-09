Man valt in ruim van schip in Werkendam

VIDEO+update Droom­vlucht van de Efteling uren dicht door brandje in verlich­ting

10 september KAATSHEUVEL - Een kleine brand woedde vrijdagochtend in de attractie Droomvlucht in de Efteling, waarbij een deel van het decor is beschadigd. De attractie was tot 14.30 uur gesloten, maar is inmiddels weer opengesteld voor publiek.