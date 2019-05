Man veroorzaakt botsing in Waalwijk en blijkt nog gevangenisstraf van bijna twee jaar open te hebben staan

PvdA groot in de Langstraat; CU/SGP wint in Altena

16:53 DE LANGSTRAAT/ALTENA - De kiezers in De Langstraat volgden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in grote lijnen de landelijke trends. In Altena was dat niet het geval, daar kwam ChristenUnie/SGP als verreweg de grootste uit de bus.