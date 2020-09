Man voor deur van café in Waalwijk overleden, geen sprake van een misdrijf

Bezoekers kermis niet bang voor corona: ‘Wij laten ons pleziertje niet vergallen’

10 september HAARSTEEG - Kinderen rennen rond en genieten op de kermis in Haarsteeg. Ouders proberen de gezellige chaos in goede banen te leiden. Corona? ,,Natuurlijk houden we daar rekening mee. Maar dat is geen reden om dan maar niet te komen.”