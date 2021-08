Man zwaargewond door val van ladder in Drunen

Motorcros­sers scheuren als hoornaars, ik durf niet eens bèh te zeggen

14 augustus WAALWIJK - Ik heb er al weleens over gelezen, maar nu zie ik ze zelf. En hoor ze vooral. Als agressieve hoornaars duiken ze achter ons op. We fietsen langs het Drongelens Kanaal, rustig in het zonnetje. Plots is het gedaan met die rust. Een trio jankende, stinkende crossmotoren scheert ons voorbij, langs de rietranden van het kanaal.