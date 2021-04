Mantelzorgorganisatie Mantel-Match versterkt Mijzo: ‘Naast zorg is soms ook extra aandacht nodig’

Wéér is de Mariakapel het doelwit, dief vernielt offerblok en neemt kaarsen­geld mee

19 april WAALWIJK - De Mariakapel aan de Kloosterweg/Meerdijk in Waalwijk is doelwit geweest van inbrekers. Ze hebben daarbij het offerblok vernield en geld meegenomen. De omvang van de schade is nog onbekend, de kapel is tijdelijk dicht. Veel bezoekers die zondag een kaarsje wilden gaan branden bij Maria stonden voor een gesloten poort.