Marathon XL op merkwaardig parcours levert Wesley Quist 1500 euro op voor Stichting SoSijn

Orange Climate neemt IMP Klima over en krijgt er 250 medewer­kers bij

15 september DRUNEN - Orange Climate in Drunen, ontwikkelaar en producent van klimaatsystemen, neemt IMP Klima in Slovenië over. ,,Met deze overname verdubbelen we onze omzet en versterken we onze positie in Europa", aldus directeur William Baars van Orange Climate. Bij IMP Klima werken 250 personeelsleden. Zij gaan mee over naar Orange Climate.