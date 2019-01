Marcel Fränzel is allereerste eerste burger van Altena: ‘Deze klus is de hoofdprijs’

Winkeldief (40) grist voor 1.100 euro aan bestek mee uit winkel in Waalwijk

19 januari WAALWIJK - Een 40-jarige man uit Tilburg is aangehouden in verband met een winkeldiefstal in Waalwijk. Hij wist in eerste instantie te ontkomen met zijn buit, maar werd later herkend door de politie en aangehouden.