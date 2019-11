Marcel Fränzel is de nieuwe (tijdelijke) burgemeester van Sint Anthonis

Crisis bij De Voorste Venne; bestuur en management per direct gestopt

8:29 DRUNEN - Het bestuur van De Voorste Venne in Drunen en het management zijn per direct gestopt. Dat hebben ze donderdag laten weten aan de gemeente Heusden. Splijtzwam is een groot verschil van inzicht over de koers van het in financiële problemen verkerende culturele centrum, én over de hoogte van de jaarlijkse subsidie. Alle activiteiten gaan overigens gewoon door.