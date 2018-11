Marcel Fränzel waarnemend burgemeester nieuwe gemeente Altena

Gaslek aan Veldweg in Rijswijk, weg tot 17.00 uur afgesloten

16:02 RIJSWIJK - Bij het aanleggen van een kabel aan de Veldweg in Rijswijk (gemeente Woudrichem) is dinsdagmiddag een gasleiding geraakt. Daardoor is een lek ontstaan. De brandweer heeft het lek onder controle. De weg is tot 17.00 uur afgesloten voor verkeer.