Mari staat pal voor jongeren; 31 jaar als jongerenwerker bij Tavenu en nu voor de klas

Willy, Abe en Frans waren in 1998 bij Nederland - Argentinië, dankzij de broer van Johan Cruijff

WAALWIJK - Vandaag speelt Nederland tegen Argentinië in de kwartfinale van het WK. Waalwijkers Willy Borstrok, zijn zoon Abe en Frans de Wind waren er in 1998 bij in Marseille, toen de twee landen elkaar ook troffen in de kwartfinale. Met dank aan de broer van Johan Cruijff.

9 december