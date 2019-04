Mariadorp Elshout is klaar voor grote bedevaart in mei

Proef in Waalwijk: Op zoek naar helpende hand met Whapp

10:19 WAALWIJK - Wie op zoek is naar wat extra hulp, kan gebruik maken van de nieuwe app Whapp. Via de mobiele telefoon wordt contact gelegd met vrijwilligers die wel een handje willen helpen. De Waalwijkse proef met de app loopt tot eind van dit jaar. De hoop is dat er op deze manier meer vrijwilligers worden gevonden.