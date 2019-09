Mariakapel Vlijmen-Vliedberg, klein maar vol herinneringen

Toneelvoor­stel­lin­gen in Biesbosch gaan tóch door: ‘Dit is wel eens, maar nooit meer’

10:11 WERKENDAM/DRIMMELEN - De openluchtvoorstellingen over de liniecrossers in de Biesbosch gaan tóch door. De provincie strijkt over haar hart. Maar het is eens maar nooit weer, waarschuwt ze.