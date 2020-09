Marian loopt de 80 van de Langstraat in d’r uppie; ‘Het blijft een verrekkes end’

Uitvaartfo­to­gra­fie ... daar is niks geks aan; ‘We leggen alles vast, waarom het afscheid niet?

8 september DRUNEN Lang waren we er misschien wel bang voor, maar tegenwoordig zien we steeds vaker een fotograaf rondlopen op een uitvaart. Afscheidsfotograaf Gertjan Ketelaars (56) uit Drunen weet er alles van. ,,Afscheid nemen is ook een belangrijke fase in het leven.”