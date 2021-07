Marie van de Middelhaai heeft dialect-woordennboek klaar: 1.012 pagina's, drie kilo

Kivits sprak voor haar dialectonderzoek met zo'n dertig ‘plaatselijke informanten’ en maakte honderden geluidsopnames en transcripties daarvan. Vijftien van die informanten, waarvan sommigen ouder dan 90 jaar, woonden de presentatie bij.

Ter inzage

De presentatie van het drie kilo wegende woordenboek (1.012 pagina's) had zaterdag plaats in de oude boerderij van Kivits aan de Nassau Dwarsstraat in Vlijmen. Heenkundekring Onsenoort maakte de uitgave van het dialect-woordenboek mogelijk, mede dankzij subsidies van stichting Abdij Mariënkroon en Brabants Heem.

Het boek ligt tot en met 12 september ter inzage in de bibliotheken van Vlijmen en Drunen, van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 13.00 uur. Op zondagmiddag is het in te zien Kivits thuis, Nassau Dwarsstraat 5 in Vlijmen, van 14.00 tot 17.00 uur. Online is een beperkt aantal bladzijden te zien op marievandemiddelhaai.nl en op hkkonsenoort.nl.

Anekdotes

Ieder woord is voorzien van woordsoort, verbuiging of vervoeging, vertaling en fonetische uitspraak; naast 10.000 dialectwoorden bevat het boek anekdotes, dialectzinnen, -gedichten en -liedjes en zwart-wit fotootjes van oude gebruiksvoorwerpen, markante personen en typisch oude tijdsbeelden uit Haarsteeg, Nieuwkuijk en Vlijmen.

Het boek is in verschillende varianten te koop;voor 39,95 of 79,95 euro.