Marie van de Middelhaai laat het er niet bij zitten en zoekt het hogerop

VLIJMEN - Het plan van de gemeente Heusden om naast de eeuwenoude boerderij van Marja Kivits aan de Nassaudwarsstraat in Vlijmen de bouw van twee huizen mogelijk te maken, ligt bij de Raad van State. Er zijn drie beroepschriften ingediend, ondanks de aanpassingen die Heusden deed. Marie van de Middelhaai is een van de bezwaarmakers en geeft zich niet zomaar gewonnen.

Het is niet bekend wanneer de Raad van State de bezwaren behandelt. De uitspraak moet in principe binnen twaalf maanden gedaan worden, maar het is niet uitgesloten dat de uitspraak later komt.

Heusden wil aan de Nassaudwarsstraat de bouw van twee woningen mogelijk maken, op een stuk grond naast de oude boerderij van Marja Kivits, alias Marie van de Middelhaai. De gemeente heeft veel bouwgrond en wil die verkopen, zeker nu veel mensen dringend op zoek zijn naar een huis.

Verzet

Het bouwplan zorgde voor de nodige beroering. Kivits verzet zich fel tegen de bouw. De huizen, op 28 meter afstand van de boerderij, tasten de uitstraling en boerensfeer van haar boerderij compleet aan, betoogt ze. Als de oorspronkelijke plannen door zouden gaan, zou Kivits stoppen haar ‘living history’-activiteiten als Marie van de Middelhaai.

Haar boerderij werd een aantal jaren geleden uitgeroepen tot ‘Brabants Mooiste'. De boerderij ademt de sfeer van rond 1890. Kivits woont en leeft in de boerderij en geeft er rondleidingen en lezingen in het dialect. Ze startte een petitie tegen de plannen en is nog steeds bezig om langs de deur te gaan om steunbetuigingen op te halen.

‘Moet passen in omgeving’

De Heusdense politiek was wel enigszins gevoelig voor haar argumenten en die van Stichting de Brabantse Boerderij, maar stemde in februari toch in met aanpassing van het bestemmingsplan om de woningbouw mogelijk te maken. Wethouder Kees van Bokhoven moet er wel voor gaan zorgen dat de nieuwe huizen gaan ‘passen in de omgeving’.

Concreet gaat Heusden alleen een bouwvergunning afgeven, als de (kleur)keuze voor bakstenen, andere materialen en zaken als de gevelindeling worden afgestemd op de boerderij van Kivits. Maar dat is voor tegenstanders van het plan blijkbaar niet voldoende geweest om van verdere juridische stappen af te zien. Kivits liet direct na de raadsvergadering al weten weinig vertrouwen in de uitvoering te hebben.

Steun

Kivits is zelf een van de indieners van een beroepschrift en heeft tot 1 juni de tijd gekregen een aanvulling te schrijven. Volgens Kivits hebben ook een buurtbewoner en de commissie Brabant van erfgoedvereniging Bond Heemschut beroep aangetekend. ,,Landelijk directeur Karel Loeff heeft ter ondersteuning een brief geschreven dat wat ik doe uniek is in Nederland. En de directeur van Stichting de Brabantse Boerderij schrijft over het ‘topmonument’ dat mijn boerderij is.”