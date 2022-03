Mariënkroon vangt vluchtelingen Oekraïne op. Ook De Crocus biedt plaatsen aan

Een woordvoerder van de gemeente Heusden verwacht dat de vluchtelingen in Mariënkroon vannacht aankomen, maar kan daar geen zekerheid over geven. ,,Het verandert bijna van uur tot uur.” In de abdij wordt volgens de woordvoerder momenteel alles in gereedheid gebracht om de Oekraïeners op te vangen.

Initiatief bedrijf

De vluchtelingen zijn onderweg naar Nederland. Ze zijn opgehaald aan de grens met Polen, op initiatief van het bedrijf SCOUPY uit Abcoude. Geert Luyendijk van dat bedrijf woont in Vught maar tot voor kort in Haarsteeg. Het bedrijf is afgelopen weekend met enkele bussen en met enkele vrijwillige chauffeurs naar de Poolse grens gereden. SCOUPY werkt zelf ook met Oekraïners, zowel hier in Nederland als in de Oekraïne zelf. Het bedrijf heeft contact gezocht met de gemeente Heusden over de actie.

Geld inzamelen

Geert Luyendijk is samen met Elvira Smit een crowdfundingsactie gestart, onder de naam ‘Opvang Oekraïners in Heusden'. De bedoeling is geld in te zamelen om de vluchtelingen een goede start te geven. Geld dat volgens de initiatiefnemers hard nodig is om te voorzien in de eerste levensbehoeften; geld voor spullen, om boodschappen te doen, om te kunnen bellen met familie in de Oekraïne et cetera. Maandagmiddag rond 14.00 uur was er al bijna 22.000 euro binnen. De actie is vinden via gofundme.com