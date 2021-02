Marja Kivits is wanhoop nabij: ‘Ik voel mij echt weggepest door de gemeente’

Gemoedelij­ke sfeer, minder opgeblazen prullenbak­ken... tóch 131.000 euro nieuwjaars­scha­de

4 februari ALTENA - Altena is meer dan 130.000 euro kwijt aan het herstellen van de schade van afgelopen jaarwisseling. Daar is de inzet van de hulpdiensten nog niet bij opgeteld. De gemeente doet aangifte, in de hoop dat een deel op de daders, ‘veelal eigen inwoners’, kan worden verhaald.