Marokkaanse trots in de Langstraat: ‘Spelers voetballen echt voor hun land’

Koninklijk eerbetoon voor stille kracht Ben Nolte uit Drunen

DRUNEN - Ben Nolte (84) uit Drunen is deze week onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke onderscheiding is uitgereikt door burgemeester Willemijn van Hees van de gemeente Heusden. Dat gebeurde vanwege de gezondheidssituatie van de heer Nolte in besloten kring.

9 december