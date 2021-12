Martijn Van Esch lijsttrekker DMP Heusden, Kees van Bokhoven keert niet terug als wethouder

Pieten­sport­feest in Woudrichem: Balanceren met cadeautjes en acrobati­sche kunstjes in pietenpak­jes

WOUDRICHEM - Klimmen over daken, cadeautjes in de schoorsteen gooien en zaklopen. Vijftig kinderen uit groep een tot en met vijf beleefden een sportieve ochtend tijdens het Pietensportfeest in ’t Rondeel in Woudrichem.

28 november