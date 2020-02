Massale kaalslag in voormalig Land van Ooit? Soms moet je slopen voor meer biodiversiteit

Waalwij­kers vrezen dat ziekenhuis verdwijnt: ‘Help ons’

20 februari WAALWIJK - ‘Gemeenteraad van Waalwijk help ons ons ziekenhuis behouden’. Dat was gisteravond de oproep van de Stichting Zorg om onze Zorg Waalwijk aan de gemeenteraad. Of die hulp er komt, is de vraag. Een harde toezegging, kreeg de stichting in ieder geval niet.