Materiaal voor hennepkwekerij bij controle autobedrijven in De Langstraat

Bij een bedrijf in Drunen en bij een bedrijf in Sprang-Capelle zijn materialen aangetroffen voor een hennepkwekerij. Elders in Drunen nam de politie een alarmpistool in beslag dat niet van echt was te onderscheiden, terwijl eveneens in Drunen verlopen handelaarskentekenplaten zijn gevonden. Ook in Waalwijk, Nieuwkuijk en Loon op Zand is gecontroleerd.