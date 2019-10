Matrabike Trading in Waalwijk verkeert in zwaar weer

Autobe­drijf Van Mossel neemt Mercedes-Benz dealer over in België

11:24 WAALWIJK - De Waalwijkse auto-gigant Van Mossel Automotive Groep slaat zijn vleugels verder uit in België. Van Mossel neemt de Turnhoutse Mercedes-Benz vestiging CAC over. Deze overname past bij de ambities van Van Mossel om te groeien in België.