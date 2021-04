Medewerker autobedrijf in Eethen raakt bekneld en moet naar het ziekenhuis

Winkel in Loon op Zand wordt kantoor met appartemen­ten, buurman stapt naar de rechter

5 april LOON OP ZAND - De voorgenomen verbouwing van een voormalige winkel tot kantoor en twee appartementen aan de Kerkstraat in Loon op Zand is bij de buurman in het verkeerde keelgat geschoten. Het steekt hem vooral dat de initiatiefnemer pas met hem is komen praten toen de vergunning al door de gemeente was afgegeven. En juist bij die vergunning liet de gemeente steken vallen volgens de bezwaarmaker.