Meedoen aan Vlijmens Spektakel? Zaterdag tekst en uitleg

Huisves­ting arbeidsmi­gran­ten: ‘Volkspei­ling’ onder Heusdena­ren

10:30 VLIJMEN - ‘Het wonen van arbeidsmigranten in de gemeente Heusden is geen probleem'. Als Heusdenaar mag je aangeven in hoeverre je het daar wel of niet mee eens bent. Het is een van de onderdelen van een online enquête die Heusden momenteel houdt. De uitkomsten worden gebruikt voor het huisvestingsbeleid dat Heusden gaat maken.