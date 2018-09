Meepraten over schoenenmuseum Waalwijk

Oppositie Waalwijk teleurge­steld in nieuw college: 'Open bestuurs­stijl? We staan meteen weer buitenspel.'

15:17 WAALWIJK - Het experiment met één uur gratis parkeren in Waalwijk had per 16 mei beëindigd moeten worden. Het college van Waalwijk is, volgens de oppositiepartijen, volledig buiten zijn boekje gegaan door de proef zomaar, zonder raadpleging van de gemeenteraad, met een half jaar te verlengen.