Meer containers in wijken, emmertjes voor thuis en afvalcoaches: Loon móét afval beter gaan scheiden

Honderd kilo restafval per persoon. Dat is de landelijke doelstelling. Loon op Zand zit op 175 kilo. ,,Veel te veel", zegt wethouder Jan Brekelmans. Restafval is het duurste afval om te verwerken. ,,Er zitten flinke toeslagen op.”

Toch blijven inwoners van alles bij het restafval gooien. ,,Jaarlijks gooien we 50 kilo groente, fruit- en tuinafval bij het restafval. Per persoon, dat is meer dan een miljoen kilo per jaar.” Dat moet veranderen, zegt Brekelmans. ,,De afvalstoffenheffing is nu 318 euro per jaar. Als het zo doorgaat wordt het straks het dubbele.”

Dreigen met hoge rekeningen wil de wethouder niet. ,,Zo ver is het ook nog niet. Maar we willen mensen wel bewust maken. Als er niets verandert, krijgen we een hoge rekening gepresenteerd.”

Containers in wijken

Het college van Loon op Zand stelt 120.000 euro beschikbaar. Voor meer containers voor het inzamelen van glas en textiel in wijken, de inzet van afvalcoaches en het uitdelen van kleine emmertjes aan huishoudens. ,,We willen het afval scheiden makkelijker maken. Veel mensen gooien glas of textiel bij het restafval. We hopen dat mensen het afval wel scheiden als er straks een container in de wijk op loopafstand staat.”

Extra emmertjes

De kleine emmertjes zijn bedoeld voor thuis. ,,Als je een appel schilt, gooi je de schil in het emmertje en aan het einde van de dag gooi je het emmertje leeg in de groenbak.” Niet iedereen heeft zo'n emmertje nodig om zijn afval te scheiden, weet Brekelmans. ,,Als je hem niet wilt, dan hoeft dat ook niet, maar als je er wel een wilt dan krijg je hem.” Hoe en wanneer weet de gemeente nog niet. ,,Het plan moet eerst nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad en daarna moeten de emmers worden besteld.”

Milieustraat aanpassen

Afvalcoaches had de gemeente al. ,,Maar dat stond een beetje op een laag pitje.” De coaches gaan weer vaker de straat op om vuilnisbakken te controleren. ,,Wie niet goed scheidt, wordt daar op aangesproken.” Ook de milieustraat wordt ietwat aangepast. ,,Nu lopen de afvalstromen door elkaar. Het inleveren van gft en papier is gratis, als we dat apart doen, loopt het sneller door. Dan ontstaan er wellicht ook minder files.”

Want files stonden er het afgelopen jaar. Wat dat betreft helpt corona niet mee om het aantal kilo's afval te verminderen. ,,In 2020 werd er per inwoner 35 kilo ingeleverd op de milieustraat, vorig jaar is dat gestegen naar 46 kilo.”

Los daarvan wil Loon op Zand strenger gaan kijken naar wie het afval komt dumpen. ,,De milieustraat is voor inwoners en niet voor bedrijven", zegt Brekelmand. ,,Bij een verbouwing door een aannemer moeten mensen een container voor de deur zetten zodat het afval wordt afgevoerd naar een bedrijf.”