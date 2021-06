Meer coronasteun voor huishoudens die tussen wal en schip dreigen te vallen

BD 250 De Langstraat­spoor­lijn, een ‘spoorlijn van niks’, maar toch van grote betekenis

17 juni DE LANGSTRAAT - ‘Enorme impuls voor De Langstraat. Groot feest in Waalwijk bij opening spoorlijn’. Het is dat de Provinciale Noordbrantsche en 's-Hertogenbossche Courant in 1886 nog geen koppen boven een artikel zet, anders had dit op zaterdag 30 oktober van dat jaar zomaar een dikke, vette headline kunnen zijn. Want groot én belangrijk nieuws was het, de aanleg van de Langstraatspoorlijn.