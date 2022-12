Meer dan 5.100 huishoudens in De Langstraat krijgen energietoeslag

De toeslag was in eerste instantie 800 euro, later kwam daar eenmalig 500 euro bij. Mensen die via Baanbrekers een bijstandsuitkering ontvangen, kregen de energietoeslag automatisch. Dat geldt ook voor inwoners die in een traject van schuldhulpverlening zitten, een Gemeentepolis of een gemeentelijke kortingspas (bv de HeusdenPas, de PasWijzer of de Samen-loont-pas) hebben omdat ze een inkomen hebben van maximaal 120 procent van het sociaal minimum. Deze groep die zoals dat heet ‘ambtshalve’ de toeslag kreeg, bestaat in Heusden uit 1.114 mensen, in Waalwijk 1.359 en in Loon op Zand om 574 mensen; totaal dus 3.047.