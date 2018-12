Meer herfst dan winter bij Winter Wonder Woudrichem

WOUDRICHEM - De verlichte Martinustoren is al van ver te zien. Uitnodigend voor een bezoek aan Winter Wonder Woudrichem dat voor de vierde keer georganiseerd wordt. Helaas, net als vorig jaar, de winterse sfeer is ver te zoeken. Regen en wind geven meer een herfst- dan een wintergevoel in de historische straten van het vestingstadje.

,,Het begon vorig jaar ook pas veel later te lopen", vertelt Aart Geurtsen, voorzitter van de organiserende stichting, terwijl hij een hapje eet bij een van de vele kramen met food. Hij heeft ook moeten vaststellen dat niet iedereen die een kraam had gereserveerd, is gekomen. Het gevolg is dat een aantal kramen leeg gebleven is. ,,Dat is jammer. Ik denk dat we volgend jaar strenger moeten zijn.”

Het is vooral te doen in de Hoogstraat en een deel van de Kerkstraat. Kraampjes en nog de weinige winkels zijn open. Feestelijke verlichting en op de hoek van de Kerkstraat en de Molenstraat brandt een vuurkorf. Het weer heeft ook zichtbaar invloed op het aantal bezoekers. Echt druk is het niet. ,,Het is nog rustig", zegt de poffertjesbakker. ,,Maar wellicht komt het nog. Ik vind wel dat er teveel open gaten zijn."

Volledig scherm De verlichte hervormde kerk. © Teus Van Tilborg

Het valt op dat geen kerstmuziek te horen is. ,,En dat valt me toch wel tegen. Je mist dan toch wel wat sfeer," zegt Ina Straver uit Nieuwendijk. ,,Maar ik wil absoluut niet negatief doen hoor." De Rotary is ook weer van de partij. Met pannenkoeken en glühwein. ,,We doen het voor het goede doel", zegt Jaap Hartman. ,,Voor polio de wereld uit. We hebben er plezier in hier te zijn. Je moet er wat van maken."

Gerrit de Joode is er speciaal voor uit Zuid Beijerland gekomen. ,,Ik ben hier al lang weg. Dan is dit een mooie gelegenheid om weer eens terug te komen. Woudrichem blijft trekken. En af en toe kom je een bekende tegen."