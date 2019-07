Meer kastjes voor vogels die lastige rupsen eten

Wielercafé Vlijmen: Olympia's Tour niet met chocolade­be­nen gewonnen

1 juli VLIJMEN - Wielrennen was pakweg zestig jaar geleden nog een avontuur, zo vertelden oud-renners maandagavond tijdens het wielercafé in de kantine van voetbalvereniging Vlijmense Boys in Vlijmen. ,,In San Remo doken ze met z'n allen de apotheek in.”