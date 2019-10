Meer ruimte voor de historie van Sprang-Capelle. ‘We zijn er enorm op vooruit gegaan’

Het Groene Kruisgebouw was jarenlang de uitvalsbasis voor de wijkverpleegkundigen om mensen in Sprang-Capelle met structurele gezondheidsproblemen in hun eigen huis zorg te verlenen. Dat ging voorbij; eigenaar Thebe stalde er meubilair in. Maar het pand, gelegen tegenover zalencentrum Zidewinde, is door Heemkundevereniging Sprang-Capelle weer tot leven gewekt.