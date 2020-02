Meerdere Brabantse optochten afgelast, andere worden verplaatst

Zaltbommel

Ondanks de storm gaat de optocht in Mispelgat (Zaltbommel) deze zaterdag gewoon door. Wel gaat de karavaan iets eerder van start, namelijk om 13.11 uur in plaats van 13.33 uur.

Sprang-Capelle

De organisatie van de optocht in Cuppelsgat heeft besloten de optocht zaterdagmiddag door te laten gaan met minder hoge wagens. ,,De optocht gaat door met verlaagde wagens van maximaal 4 meter hoog”, laat Mieke Kok namens Buurtwerk Capelle weten. ,,Ook wordt er grotere afstand tussen de wagens bewaard. Mocht het weer heftiger worden dan nemen we een verkorte route aan.”

Vlijmen en Drunen

De carnavalsoptochten in Vlijmen en Drunen gaan zondag niet door vanwege de verwachte harde wind. Dat hebben de gemeente Heusden en de organiserende carnavalsverenigingen zaterdag na overleg besloten. De optocht in Drunen wordt mogelijk verplaatst naar maandag.

Oss

Hetzelfde geldt voor de optocht in Oss; ook die gaat niet door. “In goed overleg met de gemeente Oss is besloten de Grootstedelijke Optocht van het Ossekoppenrijk die morgen 23 februari gepland staat, af te gelasten en samen te voegen met de Osse Halfvastenoptocht op zondag 22 maart”, laat Stichting Carnavals Viering Oss de Ossekoppen zaterdagmiddag weten.

Kaatsheuvel

Ook carnavalsvierders in Turfstekerslaand worden teleurgesteld. De optocht van zondag gaat niet door, wordt niet verzet en er zal geen jurering plaatsvinden. Wel is er een alternatief programma in de theaterzaal van het Klavier, waar van 13.00 tot 19.00 uur een feest met diverse artiesten op de planning staat.

Elshout

Over het doorgaan van de carnavalsoptocht in Elshout, die ook zondag op het programma staat, wordt nog overleg gevoerd. Een mogelijkheid is dat deze optocht in een afgeslankte vorm zal plaatsvinden, dus zonder de grotere carnavalswagens. De gemeente Heusden hoopt hier in de loop van zaterdag meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Waspik

In Maoneblusserslaand wordt de optocht zondag gereden. De organiserende Stichting Jeugdcarnaval Waspik wil niet op de zaken vooruit lopen, maar werkt wel aan een noodprotocol. ,,We hebben een noodprotocol klaarliggen waarin we hebben uitgewerkt wat we als alternatief programma aan kunnen bieden als we moeten besluiten de optocht af te gelasten. Morgen om 09.00 uur komen we metste bestuur bij elkaar en kijken we aan de hand van de weersomstandigheden en voorspellingen wat we gaan doen", vertelt voorzitter Eric Kamp van de stichting.

Geffen

De optocht van het Rottenrijk is een dag verplaatst. In plaats van zondagmiddag trekt het spektakel nu maandagochtend door de straten. Starttijd 11.11 uur.

Uden

Ook in Uden is er morgen geen optocht. Het is de tweede keer in 55 jaar tijd dat de optocht niet doorgaat. De eerste keer was eind jaren negentig vanwege de varkenspest.

Empel

De optocht die zondagmiddag door ‘t Slotgat zou rijden gaat niet door. De organisatie vindt het risico te groot vanwege de mogelijke harde wind. De organisatie biedt zondag vanaf 13.44 uur een alternatief met een uitgebreide ontvangst van Prins Dennis d’n Twidde in ‘t Slotbuitershof of te wel Sociaal Cultureel Centrum D’n As.

Dongen

De optocht in het Peeënrijk van zondag is afgelast. De carnavalsstichting kijkt naar mogelijkheden om de grote optocht te verplaatsen naar maandag. Hierover volgt zondag meer informatie.