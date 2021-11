Meerdere gewonden bij botsing op A59 bij Waspik

Echtpaar van Stra­ten-van Oord 60 jaar getrouwd: ‘Respect voor elkaar’

,,We kenden elkaar al van vroeger. Truida kwam weleens bij mijn zus. Maar pas in het uitgaansleven op de Hoogstraat heb ik haar echt ontmoet”, vertelt Piet van Straten (80). ,,We pasten goed bij elkaar en dat is nog steeds zo.” Op 17 november is Piet 60 jaar getrouwd met Truida van Straten- van Oord (82).

