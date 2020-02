Meerdere gewonden bij frontale botsing op glad wegdek van gevreesde afrit A59 bij Drunen

Deelnemers vrolijke optocht Cuppelsgat waaien niet weg na aanpassing aan wagens

18:42 SPRANG-CAPELLE - Net als in andere dorpen en steden ging de optocht-commissie van het Cuppelsgat zaterdagochtend in beraad om een besluit te nemen over het wel of niet doorgaan van de optocht. Het sein ging op groen wat een aangepaste optocht opleverde.