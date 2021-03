Meerdere vernielingen gepleegd in kwartier tijd in Hank en Nieuwendijk

VVD overal op één, PVV opvallend sterk in De Langstraat

19:50 DE LANGSTRAAT/ALTENA - De VVD is ook in De Langstraat en Altena ongenaakbaar. Toch houdt ook de PVV een opvallend sterke positie, al moest ze wel overal stemmen inleveren. De uitslagen in Altena wijken enigszins af.