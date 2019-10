In Nederland staat De Jong met stip op 1 als meest voorkomende achternaam. In De Langstraat is dat alleen in Waalwijk het geval. In Waspik luisteren de meeste mensen naar de naam (van) Dongen, in Kaatsheuvel is Damen het meest gehoord. In Heusden heten de meeste mensen Vos, in Drunen voert (van de) Wiel de ranglijst aan, in Vlijmen De Vaan.