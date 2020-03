Meeste kerkgangers luisteren via kerkomroep en internet in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG - Wel of geen kerkdienst. Een dilemma zondag voor kerkbesturen en kerkgangers. Het werd veelal creatieve invulling of luisteren naar de kerkomroep of via internet.

Bij Hervormd Wijk (meestal tussen de 250 en 350 kerkgangers) hadden ze bijzondere maatregelen getroffen. De preek van dominee Maarten Arie Kuijt zou vanuit drie verschillende locaties beluisterd kunnen worden: vanuit de kerk zelf of via een geluidsverbinding vanuit gebouw Rehoboth en het voormalige gemeentehuis. In alle drie gevallen zou het getal 100 in acht worden genomen.

Overheid gehoorzamen

Scriba Nico Swart bracht vrijdag de gemeenteleden op de hoogte hoe in deze coronavirustijd de diensten zouden worden gehouden. ,,Het laten doorgaan van de erediensten willen wij zoveel mogelijk blijven houden. Als christen is het echter ook onze taak de overheid te gehoorzamen en ons aan de richtlijnen te houden", legde Swart de wijziging uit.

Maar zo ver kwam het allemaal niet. De meeste gemeenteleden luisterden thuis naar de kerkomroep of via de computer. Bij de ochtenddienst om half tien werd het getal honderd niet eens gehaald. Rond de tachtig leden hoorden ds. Kuijt de dienst aanvangen met psalm 91 : 1 ('Hij, die op Gods bescherming wacht, wordt door den hoogsten Koning beveiligd'). De deuren van Rehoboth en het gemeentehuis bleven op slot.

Symbolisch

Het concept vooraf om vanuit drie locaties de dienst te laten volgen was begripvol. ,,Een geweldig idee om het zo te splitsen. We hebben er de gebouwen voor. Ik heb er een goed gevoel over", was gemeentelid Willie Vos enthousiast.

Maar er was ook een andere gedachtegang te horen. ,,De richting van honderd personen is eigenlijk maar symbolisch. Veel te veel risico. Bovendien heeft burgemeester Lichtenberg nog geadviseerd te kijken of bijeenkomsten met minder dan 100 personen wel door moeten gaan", sprak kerkganger Kees (nee, niet mijn achternaam erbij) kritisch.

Velen luisterden dus vanuit eigen huis. Vooral de ouderen hadden aan de oproep 'luister thuis' gehoor gegeven. Zoals de tachtigers Wim Lagrouw en echtgenote Corrie. ,,We zitten in de risicogroep daarom het advies om thuis te luisteren opgevolgd. We zijn uit eigen beweging ook woensdag al tijdens de biddag thuis gebleven."

Andere variant

Drie andere kerken in Wijk en Aalburg kozen weer voor een andere variant. Bij de Gereformeerde Gemeente mochten de gemeenteleden op alfabetisch volgorde verdeeld over drie diensten de kerk bezoeken. De Hersteld Hervormde Gemeente deelde haar 400 kerkgangers in vier groepen.