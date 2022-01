Meester en juf krijgen nog snel een boosterprik: ‘Je wilt uitval zoveel mogelijk voorkomen’

Robert van Overdijk | ‘Terugkeer van Formule 1 heeft maar met één man te maken: Max Verstappen’

ZANDVOORT - Als kind zette Robert van Overdijk (49) racewagentjes die uit de bocht vlogen, terug op de speelgoedbaan van het toenmalige Autotron in Drunen. Het was zijn eerste bijbaantje. Nu is hij de baas van Circuit Zandvoort, waar Max Verstappen dit jaar tienduizenden Oranjefans in extase bracht. ,,Het is een droombaan, maar niet altijd.”

