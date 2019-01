Meeuwens gezin ruilde een week van woonplaats voor tv-programma: ‘Leuk om mee te maken’

Kamer wil ophelde­ring over Merwede­brug: ‘Hoe het kan dat er volgens Rijkswater­staat geen acuut veilig­heids­ri­si­co was’

17 januari DEN HAAG - De Kamer wil opheldering over berichtgeving dat de Merwedebrug in 2016 bijna was ingestort. Dat laatste stellen twee hoogleraren in het actualiteitenprogramma EenVandaag. D66 en ChristenUnie hebben inmiddels Kamervragen gesteld.