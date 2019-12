Mega-evenement Dickens Festijn is uitgegroeid tot hét visitekaartje van Drunen

Vislift: Het is een ufo-achtige witte wokkel, maar er zwemt een pak vis doorheen ...

5 december ALMKERK Sinds dik een jaar staat er een Smart Vislift langs de Midgraaf in Almkerk, een uitvinding van Werkendammer John van Boxel. Het is een uniek ding, de eerste in zijn soort. Maar wat zwemt er nou precies door die ufo-achtige witte wokkel?