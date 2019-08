Meisje aan de Fontein belandt alweer in de vergeethoek

Nog veel onduide­lijk rond besmeurd huis Drunen, ook over eventuele vergoeding

28 augustus HEUSDEN - Dinsdagmiddag kreeg Corné Klerkx, wiens woning aan de Tibetlaan in Drunen in de nacht van zaterdag op zondag met olie is besmeurd, een expert over de vloer, gestuurd door zijn verzekeringsmaatschappij. ,,Wat ikzelf al had gedacht, is door die expert bevestigd”, zegt Klerkx. ,,De olie is vanuit de lucht op het afdak terechtgekomen en daardoor tegen ramen, muren, tegels en voordeur gespat.”