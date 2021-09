Meisje op fiets raakt zwaargewond bij aanrijding met auto in Waalwijk, bestuurder rijdt door

Andel verliest na 136 jaar z’n notaris. Maar niet getreurd, Rijswijk krijgt ‘m terug

5 september ANDEL - Andel raakt z'n notaris kwijt, na 136 jaar gaat de vestiging dicht. Over de toekomst van het statige monumentale pand aan de Julianastraat wordt nog nagedacht. De Rivieren Notarissen met vestigingen in Andel, Dussen en Werkendam, gaat wél een nieuwe vestiging openen, in het nieuwe winkelcentrum De Parel in Rijswijk.