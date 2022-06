Meisje op scooter rijdt tegen openslaande autodeur in Drunen

Kringloop­win­kel Malle Pietje zit voorlopig in het magazijn (totdat een nieuwe winkel is gevonden)

SLEEUWIJK - Bij kringloopwinkel Malle Pietje in Sleeuwijk doen ze voorlopig even zaken vanuit het magazijn van de voormalige zaak. Als tussenoplossing, vertelt Miep van Wordragen, totdat er een nieuw onderkomen is gevonden in Altena.

10 juni