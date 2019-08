Meisjesschool aan de Nieuwkuijksestraat: ‘De knik-engel vonden we prachtig’

Bewoners De Amstel in Waalwijk geven niet op: opnieuw actie voor grote opknap­beurt van wijk

9:04 WAALWIJK - Opnieuw klinkt de roep om een grote opknapbeurt van wijk De Amstel in Waalwijk. Een groep bewoners ziet mogelijkheden en komt in actie. Ze blazen een eerder ingediend burgerinitiatief nieuw leven in. Daarnaast zijn ze gestart met het verzamelen van handtekeningen in de wijk om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen.